O Relatório Trimestral do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao 3.º trimestre de 2024, já se encontra disponível para consulta no Portal da Secretaria Regional das Finanças (www.madeira.gov.pt/srfinancas/).

No Relatório Trimestral do SERAM são publicadas as contas trimestrais do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo do ano anterior.

Do relatório que agora se publica, importa salientar que registou-se uma redução da dívida financeira total (inclui suprimentos da RAM) do SERAM de 54,5 milhões de euros (-8,1%).

De resto, destaca-se ainda a redução do passivo do SERAM de 77,5 milhões de euros (-5,1%), o aumento da situação líquida do SERAM de 13,8 milhões de euros (+1,2%), a melhoria da estrutura financeira do SERAM (o rácio de autonomia financeira aumentou 1,6 p.p.) e ainda o crescimento das vendas e serviços prestados em cerca de 37,5 milhões de euros (+7,5%).