Está aberta, oficialmente, a 34.ª edição da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior certame dedicado ao sector do turismo que este ano reúne 400 expositores e mais de 1.400 empresas ligadas ao sector.

A Madeira está, uma vez mais, a mostrar o melhor do arquipélago com um stand que já começa a atrair muito público nestas primeiras horas de feira e que “começou a ser pensado em abril do ano passado”, como revelou a diretora executiva da Associação Promoção da Madeira, em declarações ao JM.

Sara Marote explica que o espaço da Madeira, que reúne 26 empresas, “convida a viver a Madeira, onde está representado o que a Região tem de melhor. A natureza, o mar e a gastronomia serão experienciados pelas pessoas que nos visitarem”, diz Sara Marote.

Nesta edição de 2024, o investimento regional foi de 520 mil euros com mais de uma centena de pessoas envolvidas na elaboração do stand.

Para o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esta também é “uma forma de agradecermos aqueles que nos visitaram em 2023, de uma forma especial, o mercado nacional”.

Apesar de reconhecer ser tarefa difícil bater os recordes de 2023, Eduardo Jesus admite que “possa acontecer, até porque temos um reforço de lugares de aviões na ordem dos 4% , em relação ao ano passado”, conclui.