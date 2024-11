Madeira acolhe evento de inovação alimentar

A Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, é a parceira local do evento Agrifood Entrepreneurs Days que terá lugar amanhã e quinta-feira, dias 20 e 21 de novembro, no Hotel VidaMar Madeira, Funchal.

O secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente na abertura do evento, às 9h15 desta quarta-feira.

Este é um evento impulsionado e apoiado pelo EIT Food, organismo do European Institute of Innovation & Technology e a maior comunidade de inovação alimentar do mundo que procura criar ligações ao longo todo o sistema alimentar.

É concebido para estimular e capacitar empreendedores no setor agroalimentar local, com participação de oradores e convidados, para abordar as tendências emergentes, tecnologias inovadoras, desafios globais e oportunidades do mercado.

O Agrifood Entrepreneurs Days pretende assim ser uma oportunidade para estabelecer e fortalecer relações entre a comunidade local e potenciar a inovação nas áreas de TechFood e AgriTech. Esta sessão é direcionada a empreendedores, startups, projetos, investigadores, entidades e empresários, no setor agroalimentar.

Durante dois dias, os participantes terão a oportunidade de participar em sessões de capacitação, como conversas, workshops e apresentações, que vão incluir temáticas como introdução à inovação agroalimentar e o papel do EIT Food, financiamento para startups e projetos agroalimentares, estratégia de marca e marketing.

FoodTech, agrifood, tecnologias na agricultura e produção inteligente, tecnologia 4.0, IoT e AI, sustentabilidade, alimentação & packaging, nutrição, desperdício zero, consciencialização, comunicação, e-commerce & distribuição alimentar (plataformas digitais + marketplace), investimento e escalabilidade, serão alguns dos temas abordados pelos oradores convidados, com a interação dinâmica e prática dos participantes. O programa detalhado pode ser consultado em www.startupmadeira.eu.