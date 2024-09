A Loja do Chá Madeira é a primeira empresa europeia a subscrever a Carta Fair Pay, comprometendo-se a “garantir todos os princípios nela contidos, nomeadamente o de assegurar o pagamento justo por todo o trabalho realizado para a empresa”.

A Carta Fair Pay é uma iniciativa da Fair Pay Foundation e visa promover um correto relacionamento ético e económico entre os agricultores que no mundo inteiro produzem chá e as empresas que esse chá adquirem.

Este movimento, que já foi subscrito pelas Nações Unidas através da agência United Nations Institute for Training and Research UNITAR(2), foi iniciado por Aliur Rahman, CEO da empresa London Tea Exchange(3). Assim, Aliur Rahman juntamente com a sua colaboradora Lauran Bush e com a ajuda de Asif Bajwa, deslocaram-se propositadamente à Madeira para visitarem as instalações da Loja do Chá (Praça de Colombo e Plaza Madeira) bem como a sua plantação de chá no Santo da Serra.

Após esta visita, e tendo sido tudo considerado como conforme a O documento foi assinado por ambas as partes, Nélia Alves e Paulo Rodrigues representando a Loja do Chá e Aliur Rahman representando a Fair Pay Foundation, tornando-se a Loja a primeira empresa europeia a subscrever e a se comprometer com esta carta de intenções.

Esta ação contou com a participação da Madeira Invest, através de Elias Medeiros.