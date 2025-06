O movimento de passageiros nos aeroportos, nos portos e nos teleféricos da Madeira cresceu no primeiro trimestre de 2025, enquanto a ligação marítima entre o Funchal e o Porto Santo registou uma quebra de 27,9%, foi hoje anunciado.

De acordo com os dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) sobre os transportes na região, os aeroportos do arquipélago movimentaram cerca de 1,14 milhões de passageiros entre janeiro e março, o que representa um aumento de 6,7% face ao mesmo período do ano passado.

“O Aeroporto da Madeira contribuiu para este crescimento, com um aumento de 7,1% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto o Aeroporto do Porto Santo registou um decréscimo de 6,7%”, refere a DREM.

Quanto à carga aérea, observou-se um decréscimo de 8,9%, com as mercadorias descarregadas a registarem um aumento de 10,3% em termos homólogos, enquanto as mercadorias carregadas tiveram uma redução de 45,2%.

Também nos portos da região autónoma registaram-se aumentos tanto no número de navios de cruzeiro (105 no primeiro trimestre do ano, mais 28 em relação ao período homólogo), como no número de passageiros, que cresceu 16,5% para 258.880, com predominância de turistas de nacionalidade alemã e britânica.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da região, neste trimestre, foi igualmente positiva em comparação com o mesmo período do ano precedente (+2,3%), refere a DREM, realçando que “este resultado deveu-se ao acréscimo homólogo observado no volume de mercadorias descarregadas (+3,6%), uma vez que o carregamento registou um decréscimo de 7,1%”.

Por outro lado, a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo registou 27,7 mil passageiros, diminuindo 27,9% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Relativamente aos teleféricos da região, foram vendidos mais de 316,8 mil bilhetes (+3,6%), gerando receitas de 4,2 milhões de euros (+8%).

Em relação aos transportes coletivos por autocarro, foram transportados 6,6 milhões de passageiros, não sendo, porém, apresentadas as variações homólogas devido à implementação de um novo sistema de bilhética, explica a DREM.

A autoridade regional de estatística refere ainda que as transferências de registo de veículos usados aumentaram 7,4% e as aquisições de viaturas novas tiveram um acréscimo de 1,2%.