Legacy Ithos aposta no turismo de saúde e bem-estar (com fotos)

O hotel Legacy Ithos inaugurado esta tarde é uma aposta do grupo Vila Baleira no turismo de saúde e bem-estar.
A par da vertente turística, a clínica Ora desempenhará um papel-chave no acompanhamento dos clientes.
O investimento desta unidade de luxo é da ordem dos 13 milhões.
À inauguração seguiu-se a Gala dos 25 anos do grupo Vila Baleira.
Outubro chega sempre com cheiro a terra molhada e uma nostalgia difícil de explicar. Os dias encurtam, a luz apaga-se mais cedo e a cozinha torna-se o...
A natureza criou os sons, os homens inventaram o ruído. O silêncio deve estar reservado para o incontornável direito ao descanso, para o tempo da introspecção...
DO FIM AO INFINITO
Faz de conta que estou na beira de um abismo e dou um passo em falso. Caio e sei que vou morrer daqui a nada. O meu anjo da guarda, ou seja, a minha consciência,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...
O poder autárquico em Portugal constitui o nível de governo mais próximo dos cidadãos, disso não tenho qualquer dúvida. Este poder devidamente estruturado,...
Com os meus pais, aprendi desde muito cedo que o ato de poupar não é um capricho, mas um exercício de responsabilidade, resultante dos sonhos construídos...
SIGA FREITAS
Noutro dia dei por mim a ler uma notícia que parecia saída de um filme, mas não — é a vida a ser mais genial do que qualquer argumentista.
As protagonistas?...
Ouvir um “não”, que implica não ter e não conseguir algo que queremos, não é fácil e dói. Todos nós tornamo-nos pequenos “monstros” nesse momento.
Estamos...
No próximo Domingo, os Cidadãos com Direito de eleger são chamados ao sufrágio das Autarquias Locais portuguesas.
Ao contrário de países mais ricos e de...
Imagine o leitor que pôs, a custo, um dinheirinho de lado. Difícil, eu sei, nos dias de hoje e tal, mas imagine que consegue, ou que que lhe cai algum...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
Um golo de Rúben Neves, aos 90+1, permitiu hoje a Portugal levar de vencida a República da Irlanda por 1-0, em jogo do Grupo F europeu de apuramento para...
O Presidente da República considerou hoje que os fundos europeus, “milhões que não voltam mais”, são “uma razão adicional” para se ir votar nas autárquicas...
O lateral Diogo Dalot e o médio Rúben Neves são apostas do selecionador Roberto Martínez no ‘onze’ inicial de Portugal para o duelo de hoje com a Irlanda,...
A gala dos 25 anos do Vila Baleira foi marcada por momentos de grande emoção, tendo como figura central o empresário Fernando Pinto Teixeira, fundador...
O cortejo dos caloiros juntou, por mais um ano, centenas de estudantes da Universidade da Madeira (UMa) num ambiente de muita diversão e competitividade...
A Associação da Comunidade Imigrante da Venezuela na Madeira apresentou, no Hotel Barceló Funchal oldtown, os projetos e iniciativas para os anos 2025...
O hotel Legacy Ithos inaugurado esta tarde é uma aposta do grupo Vila Baleira no turismo de saúde e bem-estar.
A par da vertente turística, a clínica...
Um incêndio que deflagrou hoje na freguesia de Brunhais, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, está a ser combatido por oito meios aéreos e mais...
O cenário natural do Chão das Feiteiras, em plena floresta Laurissilva, está pronto para receber mais uma edição do Echo Nature Fest, um evento que une...
A Associação de Futebol da Madeira (AFM) marcou presença no Portugal Football Summit, evento promovido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que decorreu...