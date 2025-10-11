Legacy Ithos aposta no turismo de saúde e bem-estar (com fotos)

O hotel Legacy Ithos inaugurado esta tarde é uma aposta do grupo Vila Baleira no turismo de saúde e bem-estar.

A par da vertente turística, a clínica Ora desempenhará um papel-chave no acompanhamento dos clientes.

O investimento desta unidade de luxo é da ordem dos 13 milhões.

À inauguração seguiu-se a Gala dos 25 anos do grupo Vila Baleira.