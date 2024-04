A segunda edição da formação sobre o Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD), promovido pelo JM em parceria com a AcinAcademy, ministrado pela especialista Cláudia Monge, realiza-se nos próximos dias 22 e 23 (segunda e terça-feira).

Depois da primeira edição em regime presencial, esta ação de formação é agora reeditada em modo online, um formato que se tem afirmado mais prático e acessível para atender às necessidades de formação evidenciadas no caso da proteção de dados.

Este curso, com custo de inscrição de 200 euros, está estruturado para um total de oito horas; quatro no primeiro dia (das 14h00 às 16h00 e das 16h00 às 18h00) e mais quatro no dia seguinte, no mesmo horário.

A formadora é advogada especialista na área de prática de proteção de dados. O ranking de 2023 para Portugal – Innovation, Technology & IP dos Leaders League destacou-a na área de prática de Proteção de Dados, na categoria Recommended.

Informações mais detalhadas sobre a formadora e sobre o plano da formação (composto por 17 pontos essenciais do RGPD) devem ser consultadas aqui. As inscrições podem ser realizadas online, através do microsite acinacademy.pt, bem como do email formacao@jm-madeira.pt ou do JM (291 210 400).

Contratação Pública em maio

Entretanto, em maio, realiza-se, também online, o primeiro de três módulos, de uma formação sobre contratação pública, nos dias 6 e 7 e 9 e 10, num total de 16 horas.

O advogado Marco Real Martins (que também já orientou esta formação em modo presencial, no Funchal), abordará ‘O regime de formação dos contratos públicos’. As inscrições para este curso, e para outros que têm vindo a ser promovidos e divulgados pelo JM, estão também a decorrer no microsite acinacademy.pt.