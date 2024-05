Ainda com poucos manifestantes em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, para o arranque da concentração do Dia do Trabalhador, o presidente do Governo Regional passava a pé em direção à Catedral do Funchal.

Miguel Albuquerque vai assistir as cerimónias religiosas em homenagem a São Tiago. Dos megafones colocados nos carros da organização, ouvia-se “não à precariedade”, “maio está na rua” e “a luta continua”.

Albuquerque cumprimentou algumas pessoas, sempre em andamento, até chegar à Sé. É, para já, um momento de registo nas celebrações deste Dia do Trabalhador, com a concentração organizada pela CGTP a contar com os representantes de vários sindicatos, e de dois partidos, o PCP e o BE.