O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, a partir das 10h00, um conjunto de empresas em vários pontos da Região.

Conforme esclarece um comunicado de imprensa, o primeiro ponto de passagem será no Centro de Saúde de Santana, após os Serviços de Atendimento Urgente terem passado a funcionar 24 horas por dia, todos os dias ano, naquele concelho e em Porto Moniz, Ribeira Brava e Câmara de Lobos, sendo que a modalidade já estava integrada na Calheta, Machico, São Vicente e Porto Santo.

Mais tarde, Miguel Albuquerque prossegue o seu périplo por empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito do CRIEE, cofinanciado pelo Programa Regional Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu. Serão três as empresas a visitar, nomeadamente a ‘Trigo Rei - Pizzaria e Pastelaria’, pelas 11h30, a Padaria do Alecrim, às 12 horas e, ainda, a loja ‘Maria Têxteis Lar’, às 12h30.

Por seu turno, às 17h00, o presidente do Governo Regional irá virar a sua atenção para a exposição ‘Mesas da Flor Bordal’ que irá estar patente ao público de 3 a 25 de maio, na Rua Fernão Ornelas.

A finalizar a ronda de visitas, o chefe do executivo madeirense vai estar presente no Mercadinho das Flores e Produtos Regionais, na Placa Central, no dia em que abre oficialmente a Festa da Flor. Esta ação está programada para as 18 horas.