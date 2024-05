4.º Congresso Nacional do Ombro e Cotovelo realiza-se 24 e 25 de maio no Funchal

A 4.ª edição do Congresso Nacional do Ombro e Cotovelo, organizado pela Sociedade Portuguesa do Ombro e Cotovelo, vai realizar-se nos dias 24 e 25 de Maio, no Hotel The Views Monumental, no Funchal.

Segundo uma nota de imprensa da sociedade afiliada da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, o evento vai proporcionar um “intercâmbio de ideias e o que melhor se faz a nível nacional no tratamento das patologias do ombro e cotovelo”.

“Este evento que é a reunião magna dos especialistas de Ombro e Cotovelo gera debate profícuo, e visa atualizar os seus participantes para que consolidem conhecimentos acerca do tratamento destas frequentes patologias, que resultarão em melhor acompanhamento e tratamento das pessoas que sofrem destas patologias”, refere-se na mesma nota.