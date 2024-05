O Distinguish Gentleman’s Ride - Funchal, que decorreu no passado dia 19 de maio, colocou “a Madeira no mapa do maior evento motociclístico de angariação de fundos do mundo”, segundo defendeu hoje a organização em comunicado de imprensa.

Este evento, que conta já com 12 anos de história, tem por objetivos “mudar a ideia que algumas pessoas têm dos motociclista” e, ao mesmo tempo, “sensibilizar e angariar fundos para os problemas de saúde dos homens”.

A organização lembra que “os homens vivem em média menos 5 anos que as mulheres, muitas vezes por causas evitáveis, com especial destaque para o Cancro da Próstata e a saúde mental no homem, prevenção do Suicídio, pois 3 em cada 4 suicídios que acontecem no mundo são do sexo masculino”.

Os valores angariados neste evento revertem para fundação internacional Movember , que promove iniciativas espalhadas por todo o mundo na prevenção e investigação do Cancro da Próstata e saúde mental no homem.

O Gentleman’s Ride deste ano decorreu em simultâneo em 958 cidades de 105 países, tendo em Portugal abarcado 12 cidades: Lisboa, Porto, Guarda, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Algarve, Braga, Covilhã, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal.

Para participar no evento era obrigatório o registo no site ‘www.gentlemansride.com’, ou na aplicação para telemóvel com o mesmo nome, gratuitamente, podendo o interessado efetuar donativo ou não. Sendo um evento temático, estava aberto apenas a motas clássicas e motas modernas mas de design clássico, de acordo com os estilos indicados, obrigando também a que o(a) motociclista e acompanhante cumprissem com o “dress code”, devendo estar trajados a rigor, elegantes, com fato clássico ou roupa mais formal.

“Na Madeira a aderência excedeu as expectativas e objetivos a que a organização se propôs, inscreveram-se 60 pessoas, angariando até ao momento 949 euros. O evento teve início com um concentração e registo fotográficos na Praça do Município, seguido de um percurso pela cidade do Funchal, com motas e motociclistas elegantes, desfilando nas principais artérias do Funchal, despertando curiosidade e sorrisos à sua passagem.

O evento já terminou, mas a angariação de fundos continua até ao dia 2 de junho. Toda a informação relativa ao evento, destino dos fundos angariados, regras de participação, ranking de inscritos, donativos por participante, por cidade e país, está disponível na plataforma, podendo qualquer pessoa acompanhar e contribuir para a causa, preferencialmente efetuando donativo em nome do evento da Madeira ou dos participantes regionais que se inscreveram.