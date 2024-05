No ano em que assinala 40 anos de história, a Alberto Oculista marca presença na 20ª edição do Rock In Rio Lisboa 2024, como parceiro exclusivo no setor da Ótica.

Sob o mote “Feel the Rock!”, a marca promete contribuir para todo o espírito festivaleiro que se viverá nos próximos dias 15,16, 22 e 23 de junho no Parque do Tejo em Lisboa.