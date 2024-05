A Direção Regional de Juventude passa a dispor, a partir de hoje, de um espaço para receber os animais domésticos das famílias ou pessoas em situação de acolhimento temporário, que acionaram a Linha de Emergência Social através do Instituto de Segurança Social.

A ‘Box Animal’ nasce por iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude (SRIJ), no Centro de Juventude do Funchal, e contou com a parceria da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes (SREI) na adaptação do espaço.

“Temos sinalizado alguns casos de pessoas recebidas temporariamente nos espaços destinados a acolhimento temporário que têm animais de estimação. A solução encontrada tem passado por solicitar o apoio de associações que ficam provisoriamente com os animais. Este espaço, criado no Centro de Juventude do Funchal, vem permitir que as famílias mantenham os animais perto de si”, explica Ana Sousa.

A secretária regional de Inclusão e Juventude adianta que a ‘Box Animal’ se destina apenas a animais domésticos e em número limitado, conforme definido em regulamento próprio.

O objetivo é proporcionar mais conforto às famílias, evitando que se separem dos seus animais de estimação, em situações de maior vulnerabilidade emocional.

A primeira pessoa a ser acolhida juntamente com o seu animal de estimação será recebida, no próximo dia 26, no Centro de Juventude.

É objetivo do Governo Regional dar continuidade a esta medida em outros centros de juventude.