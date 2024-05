A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou esta terça-feira um animal que se encontrava sob a tutela de uma idosa em condições “miseráveis”.

“Uma oportunidade, duas oportunidades, três oportunidades. Foram as suficientes para percebermos que a vida miserável do Pluto não ia mudar”, pode ler-se numa publicação.

Isto porque a associação dá conta de que foram três vezes até ao local com o objetivo de mudar as condições de higiene do animal, nomeadamente ao lavar o espaço, oferecer casota, ração, mantas, brinquedos, tosquias, entre outros cuidados.

No entanto, sempre que voltavam eram confrontados com um “cheiro insuportável” e “estava sempre tudo nojento”.

“Ficou doente e várias vezes pagamos a uma veterinária para ir à casa do tutor tratar do Pluto. Por ser uma pessoa idosa, tentamos sempre ajudar, mas quando percebemos que nada iria mudar e que o animal iria sofrer o resto da vida, decidimos resgatar”, acrescenta.

Agora, Pluto foi encaminhado para uma clínica, onde permanece após lhe ter sido detetado um nódulo na garganta. A associação deixa um apelo para as cirurgias, que perfazem uma despesa no valor de 483 euros.

“Qualquer donativo, por mais pequeno que seja, faz mesmo a diferença no nosso trabalho, por isso pedimos que não fiquem indiferentes por favor”, lê-se.

O vídeo divulgado pela associação mostra o estado em que se encontrava o animal: