Até ao próximo ia 24 de maio, estarão em exposição, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, os trabalhos do 1º concurso “Eu Desenho no Jardim”, no âmbito das celebrações do Dia Nacional dos Jardins (25 de maio).

Recorde-se que este certame foi dirigido aos estabelecimentos de ensino do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Técnico e/ou Profissional, sediados no município do Funchal.

Conforme informa uma noa enviada à redação, esta iniciativa procurou fomentar “a expressão artística “sur le motif” (sobre o tema, ao ar livre) nos Jardins Municipais, focando-se na vivência e ambiência dos jardins, em todas as suas vertentes, simbólicas, históricas, ambientais e quotidianas”.

“Os trabalhos revelam o diálogo e o raciocínio entre o autor/autores com os diferentes jardins municipais, comunicando e trazendo à luz os valores mais prementes, utilizando várias técnicas para transmitir essa relação”, aditou.

Os vencedores serão anunciados na cerimónia de encerramento a decorrer no dia 24 de maio pelas 10 horas.