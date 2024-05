O ‘Seadream II’ aportou esta manhã no porto do Funchal, sendo esta a única visita programada para este feriado do Dia do Trabalhador. O navio atracou por volta das 07h30, a partir de Bridgetown e parte às 18hoo rumo a Malaga.

No Porto Santo já está atracado desde as 07h30 o ‘Hanseatic Nature’, tendo como porto de destino o Funchal e partida aprazada para as 18hoo.