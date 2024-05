Neste Dia do Trabalhador, o partido ADN – Alternativa Democrática Nacional, através de um comunicado de imprensa, expressa os seus “mais sinceros parabéns” a todos os trabalhadores e entidades patronais que “diariamente contribuem para o crescimento e desenvolvimento” do país.

“É uma ocasião não apenas para celebrar, mas também para refletir sobre as conquistas significativas alcançadas pelos trabalhadores ao longo dos anos, assim como o que ainda falta melhorar e o que os anteriores governos ainda não conseguiram resolver. Desde as lutas históricas por melhores condições de trabalho até às vitórias em termos de direitos laborais, os trabalhadores têm sido os protagonistas de uma jornada de progresso que moldou o ambiente laboral que hoje desfrutamos”, refere Miguel Pita, candidato às regionais.

No entanto, o ADN salienta que este progresso não pode estagnar. Neste sentido, defende que é crucial “procurar incessantemente” melhores condições de trabalho, remunerações justas e relações interpessoais saudáveis entre os trabalhadores e as entidades patronais.

“Afinal, o ambiente laboral deve ser não apenas produtivo, mas também humanizado e sustentável a longo prazo”, acrescenta.

Além disso, segundo o partido, é fundamental valorizar a mão-de-obra local e reconhecer as suas mais-valias.

“Os trabalhadores locais não só trazem consigo um profundo conhecimento da cultura e das práticas do nosso país, como também representam um investimento na nossa economia e comunidade”, frisa Miguel Pita.

“Valorizar a mão-de-obra local não só fortalece os laços sociais, mas também promove o crescimento económico sustentável. Portanto, neste Dia do Trabalhador, comprometemo-nos a continuar a promover um ambiente laboral justo e próspero para todos. Que possamos celebrar não apenas as conquistas do passado, mas também trabalhar juntos para construir um futuro onde cada trabalhador seja valorizado e respeitado. Parabéns a todos os trabalhadores e entidades patronais por contribuírem diariamente para o bem-estar e progresso da nossa sociedade”, remata.