O Conselho Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) iniciou visitas às instalações de alguns prestadores do Programa ‘+Sorriso’, implementado em outubro de 2023.

Refira-se que esta iniciativa enquadra-se no âmbito dos contactos com os prestadores parceiros do IASAÚDE, IP-RAM, com o intuito de observar e acompanhar no terreno a concretização dos serviços e programas que estão sob a responsabilidade deste Instituto.

“Nas diversas medidas do Governo Regional na área da saúde, são vários os que são disponibilizados à população através do IASAÚDE, IP-RAM, mediante protocolos, contratos, acordos de faturação ou convenções com instituições de solidariedade social, com associações e com médicos ou estabelecimentos de medicina privada”, realça o presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, adiantando que “estas parcerias são importantes para alargar as condições de acesso aos cuidados de saúde e para complementar a oferta do setor público”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

No que diz respeito ao Programa ‘+ Sorriso’, Bruno Freitas sublinha que nestes seis meses de implementação a adesão tem sido positiva, tanto da parte dos utentes como dos médicos dentistas e dos estabelecimentos prestadores de cuidados dentários.

Ate à data aderiram 21 prestadores, estando registados mais de 605 crianças e jovens, dos 10 aos 16 anos (inclusive), faixa que é abrangida pelo programa.