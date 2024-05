Um indivíduo, do sexo masculino, na casa dos 30 anos, foi, esta manhã, agredido na Avenida Sá Carneiro, no centro do Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, pelas 06h29, para prestar socorro ao jovem que apresentava ferimentos no rosto, na sequência da agressão, tendo os profissionais prestado a devida assistência à vítima e efetuado o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.