A taxa de variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Região Autónoma da Madeira (RAM) atingiu 3,6% em fevereiro de 2025, refletindo um aumento de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira, a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, situou-se em 3,9%, também com um acréscimo de 0,1 p.p. em relação a janeiro. No que toca à evolução dos preços, os bens registaram um aumento de 2,1%, enquanto os serviços apresentaram uma subida mais expressiva de 5,5%.

As classes que mais contribuíram para o aumento do IPC na Madeira foram “Restaurantes e Hotéis” (9,5%), “Comunicações” (5,9%) e “Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis” (4,7%). Em sentido oposto, “Vestuário e Calçado” foi a única classe a apresentar uma variação negativa, com uma descida de 0,2%.

A nível nacional, o IPC registou uma variação média de 2,5%, também com um aumento de 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

Em termos homólogos, comparando fevereiro de 2025 com o mesmo período de 2024, os preços na RAM aumentaram 4,1%, menos 0,2 p.p. do que em janeiro. No País, a taxa homóloga fixou-se em 2,4%.

A variação mensal do IPC na Madeira foi de 0,3% em fevereiro, superior ao aumento de 0,1% registado no mês anterior. No território nacional, a tendência foi inversa, com uma descida de 0,1% (-0,5% no mês precedente).

No setor da habitação, prossegue a mesma fonte, o valor médio das rendas por metro quadrado de área útil na Madeira subiu 0,4% face a janeiro de 2025 e 7,6% em relação a fevereiro do ano anterior. No mês anterior, estas variações tinham sido de 1,1% e 8,0%, respetivamente.