O Grupo Dorisol Hotels anunciou hoje que as suas quatro unidades — Dorisol Buganvília, Dorisol Mimosa, Dorisol Estrelícia e Florasol Residence Hotel — foram novamente distinguidas com o prestigiado galardão internacional Green Key 2025/2026.

Esta é a terceira vez consecutiva que o grupo recebe esta distinção, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade, a eficiência operacional e a adoção de boas práticas ambientais em toda a sua operação.

A certificação Green Key é atribuída pela Foundation for Environmental Education (FEE) e, em Portugal, é coordenada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). Reconhece empreendimentos turísticos que implementam critérios exigentes de gestão ambiental, responsabilidade social e promoção da educação para a sustentabilidade.

A cerimónia de entrega dos certificados decorreu ontem, 9 de julho, e contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus e da diretora de Serviços da Direção Regional de Turismo, Bárbara Spínola.

“Acreditamos que é possível oferecer uma experiência de qualidade com uma atitude responsável perante os recursos naturais e o meio envolvente. Esta distinção é o reflexo do trabalho consistente da nossa equipa e do envolvimento crescente dos nossos hóspedes. Continuaremos empenhados em evoluir com sustentabilidade e consciência ambiental”, refere André Andrade, diretor-geral do Grupo Dorisol Hotels.

Com este reconhecimento, o Grupo Dorisol renova o compromisso de contribuir ativamente para a construção de um turismo mais equilibrado, atento ao meio ambiente e alinhado com as expectativas de um viajante cada vez mais consciente.