Arrancou, esta manhã, a abertura da II edição do Green Market, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e financiada pelo PRODERAM.

O Green Market consiste num eco-mercado que tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a economia circular e promover consumos e práticas mais conscientes e ecológicas. Entre hoje a amanhã, a iniciativa contará com a participação de diversas marcas e microempresas que partilham práticas sustentáveis.

O evento irá promover, ao longo destes dois dias, várias atividades, entre as quais showcookings com degustação, música ao vivo, rastreios básicos de saúde, espaço de adoção de animais errantes, entre outras atrações.

O presidente do município, Leonel Silva, enfatizou, na abertura, a importância da iniciativa no contexto da política de responsabilidade ambiental do município. “O Green Market é um reflexo do nosso compromisso em promover práticas sustentáveis e conscientizar a população sobre a importância da economia circular. Estamos empenhados em criar um futuro mais verde e próspero para as gerações futuras”, afirmou o presidente.

O autarca frisou que o Green Market “é mais uma iniciativa que reforça o compromisso de Câmara de Lobos com um futuro sustentável que implemente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável determinados pela Nações Unidas para a Agenda 20-30”.

O mercado pode ser visitado até às 19h00 de hoje e amanhã entre as 10h00 e as 18h00.