A tradicional Feira Agropecuária, mais conhecida por Feira do Gado, arrancou hoje na Santa do Porto Moniz. Nesta que é a 68.ª edição, participam 60 empresas do sector agropecuário e 47 expositores individuais, entre agricultores, criadores de gado e artesãos.

No recinto, por onde já têm passado centenas de pessoas, no primeiro dia, existem 21 barracas de comes e bebes e ainda 17 representado setor vinho, cerveja, sidra e agroalimentar.

Este que é maior e mais importante certame agropecuário realizado na Região, teve na abertura o secretário regional de Agricultura, Nuno Maciel, que visitou os expositores.

“Além de ser uma feira agropecuária, é uma festa popular e um momento de união de famílias que, há largos anos, fazem questão de visitar este espaço nesta altura do ano. Vamos dar a conhecer o que de melhor se faz no sector, focados no caminho que queremos trilhar, de modernização, de uso de tecnologias mais eficientes, que agreguem valor ao trabalho do agricultor, para que este possa produzir mais na mesma área agrícola, com menos esforço e maior rentabilidade”, referiu Nuno Maciel.

A esse propósito, de utilização de soluções mais eficientes, há uma exposição da Estufa de Hidroponia, modelo inovador e sustentável de produção agrícola sem recurso ao solo, assim como a demonstração de drones, para uso no transporte agrícola.

Ao longo de três dias, a Feira proporcionará um espaço de encontro para criadores de gado, agricultores, fornecedores e população em geral, promovendo uma importante partilha de conhecimentos, experiências e negócios. Com uma afluência média estimada em cerca de 6.000 visitantes diários, o evento assume-se como uma plataforma privilegiada para divulgação das melhores práticas do setor e apresentação das mais recentes inovações.

Além da animação, o certame contará com a presença do comboio panorâmico, que realizará trajetos entre o recinto da Feira e a Estação Zootécnica, que nesta ocasião se associa ao evento. Será uma oportunidade para as pessoas conhecerem algum do trabalho que é realizado naquela infraestrutura e visitarem o museu e a vacaria ali existente.

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas sublinha que esta edição conta com uma maior variedade de animais, com reforço na presença de caprinos, suínos e galináceos, além dos habituais bovinos e ovinos.