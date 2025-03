O euro subiu hoje face ao dólar, pela quarta sessão consecutiva, e ultrapassou os 1,08 dólares, quando foi anunciado que a inflação homóloga nos EUA manteve-se em 2,5% em fevereiro.

Pelas 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0816 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, seguia a 1,0789 dólares.

O euro também avançou relativamente à libra, mas cedeu em comparação com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,0797 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,0766 e 1,0845 dólares.

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos da América manteve-se nos 2,5% em fevereiro, segundo o índice PCE, que é o mais seguido pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.

De acordo com os dados publicados hoje pelo Departamento do Comércio, este indicador alcançou 2,5% em três dos últimos quatro meses, com exceção de dezembro (2,6%).

Na comparação mensal, os preços subiram 0,3%, igualando a subida de janeiro.

Também hoje foi anunciado que os EUA não pagam as quotas à Organização Mundial do Comércio (OMC) desde 2024, pelo que foram colocadas em “atraso”.

No ano passado, os EUA representavam cerca de 11,4% do orçamento da OMC e deviam pagar cerca de 23,2 milhões de francos suíços (24,4 milhões de euros).