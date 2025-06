O euro caiu hoje, depois de quatro sessões em alta, mas mantendo-se nos 1,15 dólares, num dia marcado pelo ataque de Israel ao Irão.

As 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1554 dólares, abaixo dos 1,1576 dólares registados na quinta-feira.

O euro recuou face à libra e avançou em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1512 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre entre 1,1491 e 1,1611 dólares.

Os mercados caíram hoje, com as bolsas europeias a fecharem no ‘vermelho’, afetadas pelo ataque de Israel ao Irão. Wall Street também abriu em queda.

O petróleo, por sua vez, chegou a subir 14%, devido aos receios no abastecimento.

O JPMorgan alertou recentemente para o facto de os preços poderem atingir 130 dólares por barril em caso de bloqueio dos fluxos através do Estreito de Ormuz ou de um conflito mais vasto no Médio Oriente, de acordo com a Bloomberg.

O Estreito de Ormuz é uma via navegável no Golfo Pérsico, por onde passa uma grande parte do comércio mundial de petróleo. Ao longo dos anos, o Irão tem visado repetidamente os navios mercantes que atravessam o ponto de estrangulamento, tendo mesmo ameaçado bloquear o estreito no passado.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.