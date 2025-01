A companhia aérea easyJet reduziu as perdas antes de impostos para 61 milhões de libras (75 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano fiscal, em comparação com os 126 milhões de libras (148 ME) do período homólogo.

De acordo com um comunicado enviado pela companhia aérea de baixo custo à Bolsa de Valores de Londres, a empresa explicou a redução das perdas com o aumento de 7% no número de passageiros no trimestre.

A receita do grupo nos últimos três meses de 2024 situou-se em 2,037 mil milhões de libras (2.403 ME), um aumento de 13% face ao período homólogo.

A dívida da companhia aérea manteve-se inalterada, em 484 milhões de libras (571 ME).

Entre outubro e dezembro, a easyJet transportou 21,2 milhões de passageiros, um aumento de 7% face ao período homólogo de 2023, enquanto o fator de ocupação se situou em 88,2%, em comparação com os 86,3% no mesmo período do ano passado.

O presidente executivo, Kenton Jarvis, disse hoje que, olhando para o verão, a companhia tem assistido a uma procura contínua por voos e férias, com os destinos favoritos a incluírem Faro, Alicante e Cairo.

“Isto demonstra um progresso positivo em direção ao nosso objetivo de médio prazo de gerar mais de mil milhões de libras em lucros antes de impostos”, acrescentou.