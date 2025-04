O voo da Easyjet de Lisboa para o Funchal, que deveria ter saído às 17h15, está atrasado para as 19h15 e em overbooking, o que está a causar indignação aos passageiros.

Relatos que chegaram ao nosso jornal por parte de clientes desse voo, dão conta que o avião no qual deveriam seguir não estará disponível, pelo que a companhia vai recorrer a uma aeronave de menor dimensão, pedindo a passageiros que “voluntariamente”, cancelem a sua ida nesse voo, mediante o pagamento de uma indemnização de 300 euros, uma vez que não haverá espaço para todos. Isso mesmo está explicado numa mensagem que a companhia enviou aos passageiros, prometendo que “há assentos disponíveis para o Funchal nos próximos dias”.

Contudo, o que estará também a causar a revolta aos madeirenses que querem regressar à ilha, ou aos turistas que pretendem passar a Páscoa na Madeira, é o facto de lhes ter sido atribuído um ‘voucher’ eletrónico, no valor de 9 euros, para ser usado nas lojas de restauração do aeroporto de Lisboa. Ora, os passageiros estarão a ser confrontados com a recusa por parte dos estabelecimentos em aceitar essa via, por “alegadas dívidas da easyJet” aos mesmos, pelo que alguns funcionários desses espaços terão explicado aos passageiros.