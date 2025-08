No primeiro trimestre do ano, foram decretadas 37 insolvências/falências. Este número espelha 90,2% do total de processos entrados (42) na Comarca da Madeira, por falências, insolvências e recuperação de empresas.

De acordo com dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o número de processos judicias diminuiu, face ao 4.º trimestre de 2024, na ordem dos 22,2%, mas aumentou comparativamente ao período homólogo, em 2,4 pontos percentuais.

Quanto ao número de falências/insolvências decretadas, nos primeiros três meses de 2025, observou-se uma variação negativa de 31,5%, face ao trimestre anterior, e de 5,1%, quando comparado ao mesmo trimestre de 2024.

Houve mais pessoas singulares envolvidas em processos de insolvências, do que coletividades, representando 86,5% do valor total, ou seja, 32 pessoas singulares e cinco coletivas.