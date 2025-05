A ACIF-CCIM promove nesta quatra-feira, dia 21 de maio, as comemorações do Dia do Empresário Madeirense com uma sessão subordinada ao tema “50 anos de autonomia. E agora?”, que terá inicio pelas 9h30, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.

PROGRAMA DA SESSÃO

9h00: Receção dos participantes

9h30 – Sessão de abertura

António Jardim Fernandes – Presidente da Direção da ACIF – CCIM

Miguel Albuquerque – Presidente do Governo Regional da Madeira

10h00 – Debate – 50 Anos de Autonomia. E agora?

Augusto Santos Silva – Professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigador do Instituto de Sociologia

Eduardo Paz Ferreira – Advogado e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa

Pedro Brinca – Professor associado da Nova School of Business and Economics

Moderador: Vítor Gonçalves – Jornalista e coordenador e apresentador do programa Grande Entrevista da RTP

11h15 – Coffee-break

11h45 – As Conquistas e os Desafios da Autonomia – Alberto João Jardim – Antigo Presidente do Governo Regional da Madeira

12h30 – Encerramento

O Jantar no Hotel The Views Baía finaliza as comemorações deste dia, com a homenagem aos empresários.