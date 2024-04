Concursos para a exploração do bar do Fórum Machico e da loja e bar do Parque Temático ficaram desertos

Desertos. Assim ficaram os três concursos públicos para a concessão de exploração do restaurante/bar do Fórum Machico, bem como da loja e do bar do Parque Temático da Madeira, aos quais não foram apresentadas quaisquer propostas.

Recorde-se que foi no passado dia 6 de março que a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira publicou em Diário da República o anúncio da abertura de dois concursos para a celebração de contrato de concessão de ambos os referidos espaços do Parque Temático da Madeira, com um prazo de execução de 5 anos, podendo ser renovado por igual período.

No caso da loja, o valor base era de 30 mil euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, correspondente a um mínimo mensal de 500 euros, ao passo que para o bar o valor base do procedimento era de 48.800 euros, mais IVA, perfazendo um valor base mínimo mensal de cerca de 1.000 euros, entre junho e outubro, e de 700 euros, entre novembro e maio.