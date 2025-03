O clima de negócios para os trabalhadores independentes e microempresas na Alemanha melhorou ligeiramente em fevereiro, depois de um ambiente de crise no início do ano, considerou hoje o instituto alemão Ifo.

Num comunicado hoje divulgado, o Ifo afirma que o “Jimdo-ifo Business Climate Index for the Self-Employed” subiu para menos 21,1 pontos, contra menos 24,9 pontos em janeiro, e diz que a insatisfação com a situação atual diminuiu.

Os trabalhadores independentes estão menos pessimistas em relação aos próximos meses, indica o Ifo. “Os trabalhadores independentes esperam um impulso positivo do novo Governo alemão”, afirma Katrin Demmelhuber, especialista da ifo.

Apesar da esperança, o clima económico dos trabalhadores independentes continua a ser muito mais negativo do que o da economia em geral, considera o Ifo, que adianta que depois da tendência descendente dos últimos meses, registou-se uma evolução positiva do clima no setor da hotelaria e restauração.

As empresas de consultoria de gestão, os ‘freelancers’ e os profissionais criativos também registaram uma melhoria da atividade.

“Ainda há muito espaço para novas encomendas e maior procura entre os trabalhadores independentes”, diz Demmelhuber.

Para atenuar a fraca situação das encomendas, as empresas estão também a contar menos com aumentos de preços nos próximos meses.