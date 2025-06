Cinco unidades do grupo PortoBay foram distinguidas com o prémio Top Hotel Partner 2025, atribuído pelo operador turístico alemão Schauinsland-Reisen.

A escolha baseou-se na “elevada taxa de satisfação dos hóspedes que viajaram através deste operador, refletindo a qualidade dos serviços prestados e a consistência” da experiência PortoBay.

Os hotéis premiados foram The Cliff Bay, Suite Hotel Eden Mar, Porto Mare e PortoBay Santa Maria, todos localizados no Funchal, bem como o PortoBay Falésia, no Algarve. Situado numa falésia com vista deslumbrante sobre o Atlântico, o hotel cinco estrelas The Cliff Bay é conhecido pelo seu acesso ao mar, jardins subtropicais e pelo restaurante Il Gallo d’Oro, distinguido com 2 estrelas Michelin e uma estrela verde.