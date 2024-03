Em fevereiro, segundo o portal imobiliário idealista, estavam à venda na Madeira cinco hotéis, menos um do que no período homologo do ano passado.

A publicação refere que, no início deste ano, foram contabilizados 136 estabelecimentos turísticos à venda no país no passado mês de fevereiro. “Este número representa uma descida de 24% face a fevereiro do ano passado”, nota, acrescentando que estes edifícios à venda no início de 2024 concentram-se, sobretudo, nos distritos de Faro (26 unidades), Porto (19) e Lisboa (16).

O idealista destaca, ainda, o facto de ter sido verificada uma redução do stock de alojamentos turísticos em 11 dos 20 distritos e ilhas analisados entre fevereiro de 2024 e o mesmo mês do ano anterior, “com as maiores quedas a serem registadas precisamente em Lisboa (-14 unidades), Faro (-11), Coimbra (-7) e Viseu (-6). Já em Portalegre, Leiria e Bragança estão à venda exatamente o mesmo número de edifícios turísticos entre esses dois momentos”.