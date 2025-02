O projeto ecoRoute, representado na Madeira pelo CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, irá realizar, no próximo dia 28, entre as 14h e as 17 horas, um evento dedicado à gestão do Património Cultural e Natural subaquático do Arquipélago da Madeira.

A ter lugar no auditório do Centro de Estudos, este será um evento aberto ao público em geral, dirigido principalmente aos profissionais que operam no ambiente marinho do Arquipélago da Madeira, sendo também reconhecida a importância da participação de profissionais de outras áreas, como turismo, ambiente e cultura, entre outros., refere a organização, em comunicado.

“O objetivo principal do ecoRoute Workshop é fomentar um diálogo construtivo que leve à adoção de boas práticas para a proteção e valorização deste património, garantindo a sua preservação para as gerações futuras”.

Ao longo do evento, serão abordadas questões fundamentais sobre a gestão e conservação do Património Cultural e Natural subaquático na Madeira, destacando a sua importância histórica e ambiental. Os temas abordados versarão, o projeto ecoRoute na RAM, através de Alexandre Brazão e Filipe Pão, CEAM; o Programa Regional de Monitorização de Lixo-Marinho da RAM, através de Pedro Sepúlveda, DRAM; as Áreas Marinhas Protegidas - Contributo para a sustentabilidade da região, através de Paulo Oliveira, IFCN; Uma aproximação conjunta ao estudo do património, através de Augusto Salgado, Museu de Marinha / CINAV / CHUL; Património Cultural Subaquático na RAM – Outputs para mergulhos culturais, através de Marco Freitas, CEAM/CHAM.

No final, será promovido um debate aberto, onde todos os participantes poderão contribuir com as suas perspetivas e preocupações.