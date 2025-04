O Aeroporto da Madeira voltou ontem a receber voos diretos da Brussels Airlines, marcando o regresso da companhia aérea belga à região com uma ligação semanal entre Bruxelas e o Funchal. A operação inaugural foi realizada com um Airbus A320neo, com capacidade para 180 passageiros, que aterrou num ambiente festivo.

Para assinalar o momento, decorreu a tradicional cerimónia de corte de fita, com os passageiros a serem recebidos com chocolates artesanais confecionados com frutas locais, num gesto que celebrou a cultura madeirense e deu as boas-vindas aos visitantes.

A Madeira torna-se assim o quarto destino da Brussels Airlines em Portugal, depois de Lisboa, Porto e Faro, passando a integrar oficialmente a rede da companhia como o seu 71.º destino. A transportadora integra o Grupo Lufthansa, que reforça com esta operação a sua presença no arquipélago.

Para Karen Strougo, diretora comercial da ANA | VINCI Airports, esta “operação é um reconhecimento do potencial da região e do trabalho contínuo das equipas da ANA | VINCI Airports no desenvolvimento de rotas, criando novas oportunidades para os passageiros e apoiando o crescimento económico do arquipélago”.

Também Jan Derycke, diretor de Rede e Planeamento da Brussels Airlines, expressou entusiasmo com o reforço da aposta no mercado português. “Com um aumento significativo de capacidade planeado para o verão de 2025, a Brussels Airlines está a concentrar-se fortemente em Portugal e Espanha, tanto através da expansão da rede como de um aumento das frequências das rotas já existentes”, rematou.