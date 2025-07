O Porto do Funchal está a receber este fim-de-semana dois navios. Um de cruzeiros, o ‘Borealis’, que transporta 1.069 passageiros e 611 tripulantes; e outro de expedição científica, o ‘Sir David Attenborough’, que navega com três passageiros e 40 tripulantes.

De acordo com a APRAM, o ‘Borealis’, que chega do porto açoriano de Ponta Delgada, foi o primeiro a entrar na pontinha, logo pelas sete horas da manhã. É também o primeiro a partir, seguindo viagem pelas 18h30, rumo a Lisboa.

O navio, capitaneado pelo finlandês Mikael Per-Erik Degerlund, está a realizar um cruzeiro de 13 dias pelo Atlântico, que começou no dia 4 de julho, em Dover, Reino Unido, e termina na próxima quinta-feira, dia 17 de julho, nesse mesmo porto. Durante a viagem, totalmente ‘portuguesa’, fez escala nos Açores – Praia da Vitória no dia 8 e Ponta delgada onde pernoitou de 9 para 10 –, antes de chegar ao Funchal. Lisboa, no dia 14, é a última escala antes de Dover.

Agenciado pela JFM Shipping, o Borealis navega com bandeira das Bahamas e foi cosntruído em 1997 nos estaleiros italianos de Fincantieri. Tem capacidade para transportar até 1685 passageiros e 615 tripulantes, e é operado pela Fred Olsen Cruise Lines.

Já o ‘Sir David Attenborough’, que recebeu o nome do famoso biólogo e naturalista britânico, chegou ao Funchal pelas 9 horas, proveniente de Port Stanley, Ilhas Malvinas. O navio, um quebra-gelo de expedição científica, vai ficar no Cais 6 até à próxima segunda-feira, regressando ao mar pelas 14 horas rumo a Harwich, Reino Unido.

É uma construção de 2021 para o governo britânico, sendo operado pela British Antarctic Survey (BAS). Na Madeira, a escala é agenciada pela Blatas.