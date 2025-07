No próximo 30 de julho, a Bordal celebra o Dia Internacional do Bordado com uma ação inédita e cheia de simbolismo: “a fábrica vai à rua, levando consigo a alma, a história e a técnica do Bordado Madeira”

Em nota de imprensa, a empresa dá conta que “entre as 10h00 e as 12h00, a rua em frente à nossa sede, na Rua Fernão de Ornelas, transforma-se num palco vivo e interativo, onde estarão representadas as fases da produção do Bordado Madeira — desde o desenho, o picote, a estampagem, ao bordado e recorte. O público terá a oportunidade única de ver a produção do bordado Madeira ao vivo, numa demonstração autêntica da delicadeza, precisão e tradição que definem esta arte centenária.