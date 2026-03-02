MADEIRA Meteorologia
Bolsa de Nova Iorque em queda no ínicio da sessão após EUA atacarem Irão

Lusa

Economia
Data de publicação
02 Março 2026
16:44

A bolsa em Wall Street negociava hoje em queda, depois de Israel e os EUA terem lançado um ataque militar contra o Irão no sábado, que levou várias empresas a suspenderem a travessia pelo estreito de Ormuz.

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o industrial Dow Jones descia 0,70% para 48.633,36 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,58% para 22.537,59 pontos.

O agregado S&P 500 era o mais afetado, estando a cair 1,09% para 6.804,12 pontos.

Várias companhias marítimas como a Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC), Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen e Kawasaki Kisen suspenderam temporariamente a travessia pelo estreito.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.

