Em janeiro de 2025, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) manteve-se fixado em 2.000 euros por metro quadrado (€/m2), o mesmo valor registado no mês de dezembro de 2024. No entanto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, obteve-se um aumento significativo de 11,9%, o que equivale a uma subida de 21

O valor médio de avaliação de apartamentos na RAM foi de 2.123 €/m2, o que representa uma ligeira queda de 0,6% em relação ao mês anterior. No entanto, em comparação com janeiro de 2024, os apartamentos tiveram um aumento de 14,4%. As moradias, por outro lado, registaram um valor mediano de 1.818 €/m2, com uma diminuição de 0,5% face ao mês anterior, mas uma subida de 11,7% em relação a janeiro de 2024.

Desempenho Municipal: Funchal em destaque

A nível municipal, o Funchal apresentou o valor mediano de avaliação bancária mais elevado na RAM, fixando-se nos 2.278 €/m2, o que representa uma diminuição de 2,3% face ao mês anterior, mas um aumento de 10,9% em relação a janeiro de 2024. Além do Funchal, outros dois municípios – Câmara de Lobos e Santa Cruz – ultrapassaram o número mínimo de observações, registando valores de avaliação bancária de 1.824 €/m2 e 1,8

Câmara de Lobos destacou um crescimento de 3,4% em relação a dezembro de 2024 e um aumento de 15,5% face ao mês mesmo de 2024. Por sua vez, Santa Cruz registou uma ligeira subida de 0,2% face ao mês anterior e um aumento específico de 16,1% em comparação com janeiro

A nível nacional, o valor mediano de avaliação bancária situa-se nos 1.774 €/m2, um aumento de 1,5% em relação a dezembro de 2024, e uma variação homóloga de 14,5%. Comparando as regiões do país, a Grande Lisboa registou o valor mais elevado (2.611 €/m2), seguida pelo Algarve (2.311 €/m2) e pela Península de Setúbal (2.015 €/m2), com a RAM (2.000 €/m2) ocupando a quarta posição

Em relação às variações anuais, a Península de Setúbal registou uma maior subida (+14,6%), enquanto o Alentejo teve o menor crescimento (+3,4%). Em comparação com o mês anterior, as regiões do Centro, Península de Setúbal e Alentejo registaram aumentos de 1,8%, enquanto a Região Autónoma da Madeira teve uma queda de 1,4.

Em janeiro de 2025, foram realizadas 811 avaliações bancárias na RAM, o que representa um aumento de 44,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este aumento é reflexo do crescimento no número de avaliações de apartamentos (460) e moradias (351). No entanto, em comparação com o mês anterior, o número de avaliações teve uma ligeira redução de 3,3%, com 28 avaliações a menos

A nível nacional, o número de avaliações bancárias registou um crescimento de 22,1% em relação ao ano passado, mas uma queda de 5,1% face ao mês de dezembro de 2024.

Este panorama reflete uma tendência de valorização do mercado imobiliário na RAM.