A chegada do Gelliceaux, o terceiro iate que hoje acostou no Porto do Funchal, fazendo companhia ao Melek que chegou pela manhã e ao Anemoi, que veio no passado dia 16, elevaram para cerca de 30 o número deste tipo de embarcações que escolheram os portos da Madeira para abastecimento ou descanso das tripulações, desde janeiro, informou hoje a APRAM.

Os três iates são provenientes de Antígua, nas Caraíbas, e estão em viagem de reposicionamento para a Europa, precisou este organismo, observando que “abril tem sido o mês mais movimentado em termos de iates, tanto no Porto do Funchal como no Porto do Caniçal”.

A APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, recorda que o mês em curso constituiu um período de “reposicionamentos para a Europa, especialmente o Mediterrâneo. Depois em outubro/novembro voltam a posicionar-se, nomeadamente, nas Caraíbas”.

Em comunicado, é referido ainda que “também cresceu o interesse pelo Porto do Caniçal, tendo-se registado na semana passada e pela primeira vez, a atracação simultânea de três iates”.

“Mas a última semana foi também importante para o Porto do Funchal que registou a presença de 7 megaiates em simultâneo, o que tudo indica, terá sido um recorde para este porto”, lê-se na mesma nota.