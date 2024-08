Praticamente todos os distritos de Portugal continental e ilhas possuem, pelo menos, uma casa anunciada no idealista que custa mais de um milhão de euros.

No entanto, o idealista refere que a distribuição delas não é homogénea, “visto que os distritos de Lisboa, Faro e Porto concentram 81% de todas as casas disponíveis acima desse valor”. Já em distritos e ilhas com menos de 6 casas anunciadas, a participação percentual é insignificante, por isso aparecem como 0%.

No dia 1 de agosto, Portugal contava com mais de 12.000 casas de luxo no mercado com preços superiores a um milhão de euros, sendo que Lisboa é o distrito com o maior número de casas de luxo superior a esse valor, representando 44,6% do total nacional. Segue-se o Faro, com 24,9% do total, seguido pelo Porto (11,2% do total), Setúbal (5,2% do total) e ilha da Madeira (4,3% do total).

Leiria é o sexto distrito com mais imóveis acima de um milhão de euros, representando 1,5% do total, seguido por Évora com 1,4%. O ranking dos distritos e ilhas com mais casas de luxo completa-se com Braga (1,1%) e Santarém (1,1%).

Com menos de 1%, encontram-se Viana do Castelo (0,9%), Aveiro (0,7%), Beja (0,7%), Coimbra (0,5%), Portalegre (0,4%), Viseu (0,4%), Vila Real (0,4%), ilha de São Miguel (0,3%), Castelo Branco (0,2%), Guarda (0,1%) e Bragança (0,1%).

Por outro lado, indica a mesma fonte, o distrito/ilha com menos casas de luxo anunciadas até ao dia 1 de agosto é a ilha de Porto Santo, com apenas uma. Em seguida, ilha de São Jorge (2), ilha de Santa Maria (2), ilha do Pico (2) e ilha Terceira (6), cuja participação no total nacional deste mercado é insignificante.

Mais adianta o idealista que, dentro do próprio mundo residencial de luxo, existem casas ainda mais exclusivas, que custam mais de três milhões de euros. Dentro deste leque de habitações luxosas, contam-se 1.700 propriedades acima deste preço que foram anunciadas no idealista no início de agosto.

Estas casas de luxo que custam mais de 3 milhões de euros localizam-se, sobretudo, em Lisboa (842 anúncios; 49,5% do total), Faro (495 anúncios; 29,1% do total) e Setúbal (113 anúncios; 6,6% do total). Em seguida, surge o Porto (58 anúncios; 3,4% do total) e a ilha da Madeira (47 anúncios; 2,8% do total).

“Observa-se ainda que a oferta de casas de luxo acima de 3 milhões de euros não existia a 1 de agosto em vários distritos e ilhas do país, como Guarda, ilha do Pico, ilha de Porto Santo, ilha de Santa Maria, ilha de São Jorge e ilha Terceira, revela a análise”, aponta.