O embaixador de Portugal indigitado para a África do Sul, Carlos Costa Neves, visitou ontem as instalações do Consulado-Geral de Portugal em Bruma Lake, Joanesburgo. Tratou-se da primeira visita do diplomata ao consulado onde conheceu pessoalmente todos os funcionários, reunindo em seguida, com um grupo alargado de representantes da comunidade portuguesa em Joanesburgo, incluindo os conselheiros das Comunidades Portuguesas e da Diáspora Madeirense, além de dirigentes associativos e de instituições sociais de solidariedade, empresários e órgãos de comunicação social.

A apresentação e boas-vindas foi feita por Afonso Laginha, Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, que na ocasião teceu alguns considerandos sobre o modelo de consulado que quer implementar ligado à comunidade e de que é fundamental estar sempre presente, fisicamente, para atender casos para que seja solicitado, tendo ainda enfatizando que estará sempre disponível para a comunidade.

Carlos Costa Neves dirigiu-se depois aos presentes, começando por resumir o seu longo percurso diplomático, dando a sua visão sobre o panorama das relações de Portugal com a África do Sul, as quais considera serem marcadas por um muito bom entendimento e de diálogo político profícuo.

O embaixador referiu que está prevista uma visita à África Sul por parte do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, presumivelmente mais para final do mês, estando a ser planeada uma ronda de consultas políticas a nível de secretários de estado do Dirco (departamento dos negócios estrangeiros) dos dois países.

Para o próximo dia 26 de março foi agendada a apresentação das credenciais a Cyril Ramaphosa, Chefe de Estado sul-africano. O diplomata será também credenciado como embaixador para o Lesoto, Botsuana e Madagáscar.

Antes de terminar a sua intervenção, Carlos Costa Neves expressou apreço pelo desempenho demonstrado pelo Adido Social Paulo Valor, que desde a sua chegada à África do Sul não regateou a esforços para bem cumprir a sua missão, a avaliar pelos numerosos contatos já feitos em diferentes áreas e com pessoas da comunidade em situação de carência.

No final foi servido um ‘Porto de Honra’ e os presentes tiveram a oportunidade de expressarem os seus votos das maiores felicidades ao embaixador no desempenho da sua missão, assim como aos seus familiares durante a permanência na África do Sul.