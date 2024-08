O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reuniu este domingo com o Mayor da Câmara de Saint Helier, Simon Crowcroft. Os dois governantes, juntamente com o Conselheiro da Diáspora em Jersey, João Carlos Nunes, seguiram depois para o ‘Portuguese Food Festival’ num périplo por todas as barraquinhas, onde mantiveram contactos com os comerciantes e com a Comunidade.

Uma oportunidade para Sancho Gomes agradecer a Crowcroft a forma como tem integrado a comunidade madeirense residente em Jersey, em especial em Saint Helier, a capital daquela ilha do Canal.

“O Governo Regional, a Madeira e a Comunidade agradecem a amizade e a forma como o Mayor Simon Crowcroft tem sabido acolher e integrar os nossos irmãos madeirenses aqui em Jersey”, disse Sancho Gomes, sublinhando a importância que a Diáspora assume para a Ilha do Canal.

“O Mayor Simon Crowcroft reconhece a relevância da comunidade madeirense sob o ponto de vista económico, social e cultural para a cidade de Saint Helier. Reconhece também a forma como está plenamente integrada esta nossa comunidade, que é de facto exemplar”, sublinhou o governante.

Inclusive, continuou Sancho Gomes, “as autoridades jerseyanas estão muito interessadas em aprofundar o conhecimento acerca da comunidade pelo seu empreendedorismo, pela sua capacidade de trabalho, e ainda pela perfeita integração, na também pelo multiculturalismo que trazem a esta ilha britânica”.

Neste sentido, o responsável pela pasta das Comunidades, destaca um dos objetivos do Governo Regional no aprofundamento dos laços com a autarquia de Saint Helier e com o executivo de Jersey.