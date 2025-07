A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, apresentou esta quinta-feira, na Livraria Bertrand do Funchal, a obra Caminhos Globais – Portugueses que Fazem a Diferença Pelo Mundo, da autoria de Marta Henriques Pereira.

O evento contou com a presença da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, bem como de outras entidades, amigos e amigas de longa data da autora e de vários interessados nas temáticas da diáspora, da diplomacia e do trabalho em instituições internacionais.

Durante a sua intervenção, Paula Margarido destacou o livro como um “espelho com memória”, uma obra que compila histórias de portugueses e portuguesas que, com discrição e profissionalismo, constroem pontes e deixam marcas no mundo a partir das mais diversas geografias e funções. Sublinhou também o papel da autora como exemplo de dedicação à causa pública internacional, frisando que o livro é uma fonte de inspiração para as novas gerações, e um tributo à presença portuguesa nas organizações multilaterais.

A autora, Marta Henriques Pereira, partilhou com os presentes a origem do seu sonho de seguir uma carreira internacional. Recordou os tempos em que exercia advocacia num escritório em Câmara de Lobos e revelou que foi nessa fase que ouviu, pela primeira vez, a história de Picasso enquanto estudante rebelde da escola de artes de Madrid — um jovem que se notabilizou por fazer exatamente o oposto do que os mestres lhe mandavam. “Percebi que também eu precisava de libertar a minha irreverência e criatividade, e partir para o mundo”, afirmou.

Durante a apresentação, Marta Henriques Pereira leu ainda uma passagem do prefácio do livro, assinado por António Vitorino, onde se refere que “nos sítios mais inóspitos, nos cargos mais inusitados, há quase sempre um português”. Uma observação que reflete bem o espírito da obra — uma homenagem à diáspora qualificada, muitas vezes invisível, mas decisiva nos bastidores da cooperação internacional, da diplomacia técnica e da governação global. E lembrou que “ a mudança do mundo começa na nossa casa”

Caminhos Globais resulta de entrevistas feitas no podcast homónimo, reunindo testemunhos de portugueses e portuguesas que atuam em instituições como a ONU, a União Europeia ou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, entre outras.

A sessão terminou com um momento informal de conversa e partilha, em que se destacou o orgulho coletivo naqueles que levam Portugal — e a Madeira — ao mundo, com conhecimento, valores e sentido de missão.