Ana Bracamonte, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, responsável pelo pelouro da Diáspora e Migrações, recebeu, esta segunda-feira, nos Paços do Concelho, os conselheiros das comunidades madeirenses. A reunião teve como principal objetivo reforçar a cooperação com os representantes da diáspora, alinhando estratégias de integração e articulação institucional.

Durante o encontro, foi apresentada aos conselheiros a estrutura e missão do pelouro da Diáspora e Migrações e da respetiva unidade municipal, criada para responder aos desafios de acolhimento e integração de uma comunidade migrante em crescimento. Atualmente, residem no Funchal mais de 7.000 cidadãos estrangeiros, oriundos de cerca de 80 nacionalidades, o que torna este setor municipal central na promoção da inclusão social, cultural e económica.

Num espírito de trabalho em rede, os conselheiros da diáspora madeirense, foram convidados a partilhar experiências, dificuldades e propostas concretas de colaboração, com o objetivo de mapear as necessidades reais das comunidades e contribuir no reforço das respostas adequadas, reforçando os laços com a terra de origem, tendo em conta que estes representantes funcionam como uma ponte entre os cidadãos madeirenses espalhados pelo mundo e a Região, dinamizando a participação cívica, o associativismo e o sentimento de pertença.

Um dos temas destacados na reunião foi a importância da reciprocidade no tratamento digno dos cidadãos imigrantes em Portugal, tendo em conta que há mais portugueses a residir no estrangeiro do que estrangeiros em Portugal. Nesse sentido, foi sublinhada a relevância de implementar políticas que respeitem os direitos de quem escolhe o Funchal como novo lar.

Entre os tópicos abordados estiveram: a promoção da língua portuguesa como ferramenta essencial de integração social e profissional; os programas de sensibilização e combate à discriminação, com foco na valorização da diversidade e da interculturalidade; o papel das associações locais e das redes da diáspora no apoio comunitário e na solidariedade social; os projetos futuros de articulação entre a autarquia, associações, conselheiros, redes da diáspora e o setor empresarial.

Este encontro integra-se na estratégia contínua da Câmara Municipal do Funchal de promover políticas de proximidade e inclusão plena das comunidades migrantes e da diáspora. A autarquia tem vindo também a direcionar atenção para os cidadãos luso-descendentes com nacionalidade portuguesa que regressam ao Funchal e que enfrentam desafios semelhantes aos dos novos imigrantes.

Segundo Ana Bracamonte, “a proximidade com os conselheiros permite que as iniciativas sejam desenhadas e ajustadas com base em contributos diretos das comunidades”. Esta colaboração deverá resultar numa agenda concreta e abrangente, com projetos que reforcem a ligação da diáspora à cidade do Funchal.