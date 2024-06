O emigrante madeirense, natural do Estreito da Calheta, foi sequestrado nas últimas horas na África do Sul, no estabelecimento onde trabalha, o Waltloo Meat & Chicken.

Segundo as informações disponibilizadas ao JM, que se encontra no local, o espaço comercial, que se encontra encerrado após o rapto, fica situado no subúrbio de Southdale. Testemunhas, vendedores que trabalham no lado oposto, afirmaram que o sequestro terá acontecido pelas 18 horas locais.