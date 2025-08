A ilha do Pico acolhe apresentação do livro ‘Monumentos ao Emigrante – Uma Homenagem à História da Emigração Portuguesa”, concebido pelo historiador da diáspora Daniel Bastos, numa cerimónia aprazada para o próximo dia 16 de agosto (sábado), na Ilha do Pico, a segunda maior ilha do Arquipélago dos Açores.

A apresentação desta obra pioneira, uma edição bilingue (português e inglês), prefaciada pelo filósofo e escritor açoriano Onésimo Teotónio Almeida, que assenta no levantamento dos Monumentos de Homenagem ao Emigrante existentes em todos os distritos de Portugal continental, e regiões autónomas da Madeira e dos Açores, estará a cargo do antigo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que atualmente assume as funções de Deputado à Assembleia da República e Secretário-Geral do Partido Socialista.

Na mesa de honra da sessão de apresentação do livro estarão também presentes, Ana Brum, Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico; João António das Neves, Cónego da Sé de Angra; Tomás Orlando Cardoso, Presidente do Centro Social da Silveira; e Manuel Eduardo Vieira, reputado empresário e filantropo da comunidade portuguesa na Califórnia.

Daniel Bastos, destaque-se, é um dos colaboradores assíduos com JM, com crónicas habitualmente visando o mundo da diáspora