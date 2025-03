Ato contínuo, dirigiu-se aos presentes começando por cumprimentar a direção do Fórum Português pelo esforço que tem feito também para dar dignidade a este monumento. “Evidentemente recordo-me as vezes que aqui estive em outras circunstâncias, não me esquecendo da visita que aqui fiz com o então primeiro-ministro Durão Barroso, estava este salão cheio”.

José Cesário, próximo do monumento, ladeado pelo Embaixador português e pelo Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, fez uma vénia e em seguida depôs uma guirlanda de flores no monumento.

Algumas dezenas de pessoas enlutadas assim como vítimas sobreviventes da violência criminal, tiveram a oportunidade de trocar impressões com o governante português, que as escutou atenta e demoradamente.

Cesário recebeu cumprimentos de boas-vindas do Fórum Português e do zelador da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Manuel Ferreirinha e Manuel (Manny) de Gouveia.

Gilberto Martins disse da importância de compartilhar estas informações e achou por bem incluir o Governador Lesufi que igualmente forneceria informações importantes à Comunidade Portuguesa.

Martins disse ao JM que quando contactou o Governador seu amigo de muitos anos e lutas, ao fazer menção do evento, prontamente aceitou o convite formulado.

A comunidade presente agradeceu e Lesufi, após José Cesário e as autoridades diplomática e consular presentes terem se dirigido aos presentes, usou da palavra e agradeceu o convite e a forma como foi recebido fazendo menção do importante desempenho e contribuição da comunidade portuguesa no crescimento da África do Sul.

Lesufi mencionou uma pletora de planos e projetos em curso, nomeadamente assuntos relativos ao refazer de Gauteng, priorização da segurança e reconheceu a ineficiência da polícia no combate ao crime.

Entre outros planos e projetos indicou que Gilberto Martins terá reuniões com as relevantes autoridades portuguesas e sul africanas com vista a segurar a oportunidade de a Seleção Portuguesa de Futebol jogar com os Bafana-Bafana, seleção nacional de futebol da África do Sul.

Andrek Panyaza Lesufi fez menção sobre um importante plano designado de “Gauteng Vision 2030” indicando a trajetória para a Gauteng.

O Governador ao concluir o seu discurso, expressou-se de forma muito cordial, dizendo sentir-se feliz por desfrutar a tarde no seio da Comunidade Portuguesa e aguarda ansiosamente outros eventos e que no geral , foi uma grande oportunidade para a comunidade envolver a sua nova liderança entre Gauteng e Portugal.