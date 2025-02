Com a duração de dois dias, foi efetuada recentemente uma presença consular do Consulado-Geral em Joanesburgo na cidade capital da República do Botsuana, Gaborone.

Na deslocação efetuada, o Cônsul-Geral, Afonso Laginha, fez-se acompanhar pelo Adido Social da Embaixada de Portugal em Pretória, Paulo Valor e pelas Assistentes Técnicas Manuela Luís e Manuela Fonseca.

Durante a estadia, foram atendidos alguns portugueses e luso-descendentes que puderam assim tratar de assuntos consulares de maior necessidade, incluindo renovação de documentos de identificação e a realização de atos de registo civil, como nascimentos. O Botsuana é um país sem litoral na África Austral com um significativo número de emigrantes portugueses e lusodescendentes.

Paralelamente, o Cônsul-Geral e o Adido Social visitaram vários comerciantes portugueses estabelecidos na cidade de Gaborone onde tiveram a oportunidade de os ouvir e trocar impressões.

No último dia desta importante visita de trabalho a comunidade participou num jantar convívio que reuniu mais de três dezenas de pessoas, incluindo familiares.

Esta presença consular, que contou uma vez mais com o inexcedível apoio de Luís Santana, compatriota nascido na República da África do Sul e há muitos anos radicado no país vizinho que vem assegurando, pro bono, a ligação da comunidade lusa ao Consulado-Geral em Joanesburgo, proporcionou relevante motivo para contactar pessoalmente com os portugueses e luso- descendentes residentes no Botsuana , sobretudo concentrados em Gaborone e Francistown, situada a mais de 5 horas de viagem da capital.

Afonso Laginha disse ser absolutamente fundamental manter este serviço de atendimento consular móvel em Gaborone procurando assim, de alguma maneira, mitigar o transtorno que constituem as deslocações a Joanesburgo que dista 344 kms e minorar o sentimento de algum isolamento da nossa comunidade no país, que recebe sempre com muito carinho, gratidão e hospitalidade a equipa do Consulado-Geral.

A área de jurisdição do consulado-geral de Portugal em Joanesburgo abrange as províncias sul africanas de Gauteng, (excluindo Pretória), Limpopo, North West, Mpumalanga, Free State e Kwazulu Natal.

Ainda sob jurisdição do consulado-geral em Joanesburgo, incluem-se o Reino do Lesotho e a República do Botswana o que representa 5,5 vezes o tamanho de Portugal continental e regiões autónomas.