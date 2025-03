A segunda edição do Dia Internacional da Mulher da Pérola do Atlântico, que foi realizada no sábado passado, voltou a angariar fundos para a Fundação Breast Cancer Care WA, instituição que apoia pacientes com cancro da mama na Austrália. E, mais uma vez, quem liderou a iniciativa foi Belinda Cipriano, conselheira da Diáspora Madeirense na Austrália.

“Foi um grande sucesso, mostrando as mulheres incríveis que temos na nossa comunidade e ao mesmo tempo arrecadando fundos para uma instituição de caridade muito próxima do meu coração”, descreveu ao JM autora e jornalista, natural da Madalena do Mar, recordando que a fundação foi criada por Ros Worthington, uma amiga entretanto falecida em consequência de um cancro, e com quem trabalhou em prol da caridade durante vários anos.